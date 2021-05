Le Hertha Berlin, avec Boyata 30 minutes, va chercher un point à Mayence

Pour son retour au jeu après une quarantaine en raison de cas positifs au coronavirus, le Hertha Berlin est allé chercher un point à Mayence 1-1 (mi-temps: 1-1) en match d'alignement de la 29e journée du championnat d'Allemagne lundi.

Dedryck Boyata est monté au jeu à l'heure de jeu (61e) pour les Berlinois alors que le marquoir indiquait déjà 1-1. Dodi Lukebakio, l'un des joueurs testé positif au coronavirus, n'était pas sur la feuille de match.

Le Hertha avait ouvert la marque par le Français Lucas Tousart à la 36e (0-1). Mayence a égalisé par l'Autrichien Philipp Mwene à la 40e (1-1).

Sa quarantaine terminée, le Hertha Berlin a pu reprendre la compétition et jouera encore contre Freiburg en match d'alignement. Il devra aussi rattraper son match contre la lanterne rouge, Schalke 04.

Au classement de la Bundesliga, le Hertha Berlin (27 points, 29 matches) grapille une unité et revient à deux points de Cologne, barragiste (29 points, mais avec deux matches de plus), mais 17e et avant-dernier reste toujours en position de rélégable. Schalke 04 ferme la marche avec 13 points (30 matches).

Mayence campe sur sa 12e place avec 35 points (31 matches).