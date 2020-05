Le Dortmund d'Axel Witsel et Thorgan Hazard lancera le retour de la Bundesliga contre Schalke

Les deux plus hautes divisions allemandes de football, la Bundesliga et la deuxième Bundesliga, reprendront leur championnat le samedi 16 mai, a confirmé la Ligue professionnelle allemande (DFL) jeudi, après consultation des 36 clubs professionnels. Mercredi soir, le DFL avait exprimé son souhait de reprendre un jour plus tôt, le vendredi 15 mai.

Mercredi, après une visioconférence entre la chancelière Angela Merkel et les représentants des seize Länder, le gouvernement allemand a donné le feu vert pour reprendre la compétition, mais à huis clos.

En Bundesliga, il reste encore neuf journées de compétition à disputer. La DFL et la fédération allemande de football DFB ont déjà fourni aux clubs un manuel détaillé sur la manière d'organiser les matchs en toute sécurité. Des tests de dépistage approfondis seront également poursuivis.

Lors d'une première série de tests, dix personnes ont été testées positives au coronavirus ces derniers jours, sur un total de 1.724 tests effectués. Les clubs devront également prendre des mesures strictes avant le début de la compétition. Par exemple, ils devront se mettre en quarantaine pendant un courte période.

Si tout se passe comme prévu, la saison se terminera le week-end des 27 et 28 juin. La finale de la Coupe pourrait encore être jouée au début du mois de juillet.

La Bundesliga est la première compétition des cinq grands championnats à redémarrer après kl'arrêt dû au coronavirus. En France et aux Pays-Bas, la saison est terminée. L'Italie, l'Espagne et l'Angleterre ne se sont pas encore décidées. Dans notre pays, le Conseil national de sécurité a décidé mercredi d'interdire toute compétition avant le 31 juillet. L'arrêt du football devrait être officialisé le 15 mai par l'assemblée générale de la Pro League.