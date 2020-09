Le début du championnat espagnol reporté d'un jour après un désaccord entre La Liga et la fédé

Le duel d'ouverture de la D1 espagnole de football version 2020-2021 se tiendra finalement un jour plus tard que prévu. Ce report découle d'un désaccord entre La Liga et la fédération concernant les rencontres programmées les vendredi et lundi.

Le championnat devait débuter samedi par un duel entre Grenade et l'Athletic Bilbao mais le comité de la compétition a finalement donné raison à la fédération, qui s'oppose aux rencontres les vendredi et lundi par crainte de voir les stades ne pas autant se remplir qu'à l'accoutumée. Une récente enquête a effectivement démontré que les fans espagnols préféraient assister à des rencontres durant le weekend.

Grenade-Bilbao étant désormais programmé samedi à 18h30, c'est la rencontre entre Eibar et le Celta Vigo qui marquera, dès 16h, le coup d'envoi de l'exercice. Le duel entre Alavés et le Betis Séville, qui devait se tenir lundi soir, a lui été avancé au dimanche.