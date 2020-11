Le Bayern se défait de Dortmund et ses Belges dans un "Klassiker" animé

Le Bayern Münich s’est imposé logiquement, 2-3, dans le "Klassiker" face à son rival le Borussia Dortmund. Les buts d’Alaba sur coup-franc, Robert Lewandowski et Leroy Sané auront eu raison des Borussen qui avaient ouvert la marque via Marco Reus et réduit le score grâce à Erling Haaland. Thomas Meunier et Axel Witsel ont disputé l'intégralité de la rencontre, Thorgan Hazard a lui joué plus d’une vingtaine de minutes, mais les Diables n’auront pas su freiner les Munichois en pleine bourre. Avec cette victoire, le Bayern prend trois longueurs d'avance sur Dortmund au classement et trône seul en tête de la Bundesliga avec 18 points en 7 rencontres.

Le résumé de la rencontre

A peine le coup d’envoi sifflé, le Bayern met déjà le feu aux poudres dans la défense du Borussia. Robert Lewandowski frappe en puissance dans le filet latéral de Roman Burki après 40 secondes de jeu seulement. Dans la foulée, Dortmund inquiète le Bayern par les appels en profondeur à répétition d’Erling Haaland. Axel Witsel répond franchement aux Bavarois cinq minutes plus tard d’une frappe un peu trop croisée à l’entrée du rectangle. Pas de round d’observation, les deux équipes ne comptent faire attendre le spectacle.

A la 13e minute, le centre millimétré de Jérôme Boateng trouve la tête de Leon Goretska et pousse Burki à sortir un arrêt réflexe sur sa ligne. Le Bayern s’offre la première toute grosse possibilité du match mais le portier suisse permet à Dortmund de rester à flot.

Un quart d’heure plus tard, c’est Serge Gnabry, lancé en contre-attaque, qui fait trembler Dortmund. L’international allemand enrhume Meunier sur le flanc gauche et centre à ras-de-terre vers Lewandowski qui ne se fait pas prier. Quelques minutes plus tard, le VAR intervient tardivement et annule finalement le but du buteur polonais pour une légère position de hors-jeu. Subtile mais suffisante, les Borussen l’ont échappé belle.

Coup dur pour le Bayern avec la blessure et la sortie de Joshua Kimmich à la 35e. Le capitaine perd le ballon dans l’entrejeu et tente de tacler fautivement Haaland pour l’empêcher de filer en contre. Le colosse norvégien résiste et poursuit l’action qui ne donnera rien. Le médian Munichois grimace fortement et ne peut continuer la rencontre. Kimmich cède sa place au Français Corentin Tolisso.

A la 40e, Witsel est à la réception d’un centre précis. Isolé au deuxième poteau, le Belge dévisse complètement sa reprise de volée. Le geste est compliqué mais Dortmund pousse le Bayern dans ses retranchements.

Juste avant la mi-temps, un superbe mouvement collectif de Dortmund permet à Guerreiro de centrer vers Marco Reus en retrait. Il fusille son compatriote Manuel Neuer dans le petit rectangle (1-0). Dans le temps complémentaire de cette première période, David Alaba conclut un coup-franc combiné juste à l’entrée du rectangle (1-1). Meunier dévie de justesse la frappe puissante du gauche, cette fois-ci Burki ne peut rien. 1-1 au repos, un score logique pour cette première période animée et riche en occasions.

La deuxième période commence sur les chapeaux de roues. Deux minutes dans le deuxième acte et Robert Lewandowski place déjà les Bavarois aux commandes (1-2). Le serial buteur dévie parfaitement un centre de la tête pour tromper Burki et ses anciennes couleurs. En 7 matches, Lewandowski inscrit là son 11e but de la saison. Ni plus ni moins, le Polonais confirme qu’il vient tout simplement d’une autre planète. Dans la foulée, Kingsley Coman n’était pas loin d’infliger à trois reprises un coup de massue au Borussia. Une frappe puissante qui heurte le poteau (49e), un lob trompeur sauvé de justesse par une claquette de Burki (52e) et un face-à-face remporté par ce dernier deux minutes plus tard (57e). Les incessantes offensives bavaroises font souffrir la meilleure défense du championnat allemand.

Dortmund tente alors de réagir via les tirs de Reyna et Reus mais tombe sur un Manuel Neuer impérial. A la 68e, Thorgan Hazard monte au jeu et ne tarde pas avant de s’illustrer. Sur une action 100% belge, Meunier glisse en retrait vers le Brainois qui frappe instantanément en volée (69e). La frappe est puissante et prenait la trajectoire des filets mais à nouveau, Neuer est à la rescousse du Bayern.

La fin de rencontre s’enflamme. Leroy Sané fait le break et conclut superbement une contre-attaque éclair bavaroise (1-3). Un crochet court, une frappe enroulée du gauche, la pépite munichoise montre encore une fois toute l'étendue de son talent et se dresse comme digne successeur d'Arjen Robben. Mais deux minutes plus tard, l’inévitable Erling Haaland redonne un brin d’espoir aux abeilles. Raphaël Guerreiro adresse une jolie passe lobbée dans le dos de l’arrière-garde munichoise. Erling Haaland, à la limite du hors-jeu, s’y engouffre et passe Neuer (2-3). Les dernières minutes sont relancées. Trois minutes plus tard, Raphaël Guerreiro, encore lui, est à l'initiative. Le centre du Portugais trouve Marco Reus dans le petit rectangle. L’attaquant de la Ruhr se précipite et propulse le ballon dans les tribunes. Dortmund vient probablement de laisser passer sa chance.

Dans le temps complémentaire, Robert Lewandowski pensera clouer tout suspens d’une frappe déviée dans le rectangle. A nouveau, le VAR rectifie le tir et annule une deuxième fois le but du Polonais pour position de hors-jeu. Le Bayern fait le gros dos dans les dernières secondes et remporte un "Klassiker" attrayant. Supérieurs, les Munichois n’auront pratiquement rien laissé à leur rival et sa flopée de Belges qui y auront tout de même cru jusqu’au bout.