Le Bayern proche d'enrôler Lucas Hernandez contre 80 millions d'Euros

Le défenseur français de l'Atlético Madrid, Lucas Hernandez, pourrait rejoindre en janvier le Bayern Munich, qui serait prêt à payer sa clause libératoire de 80 millions d'euros, selon des informations du journal Marca publiées mercredi.

Dans la soirée, le Bayern a parlé de "rumeurs" et l'Atletico a démenti.

"Lucas Hernandez va quitter l'Atlético pour la Bundesliga lors du prochain mercato hivernal, le Bayern ayant décidé d'en faire une des pièces essentielles du nouveau projet pour renouveler son effectif", assure le journal espagnol.

"Le géant allemand va verser à partir du 1er janvier les 80 millions (d'euros) du montant de sa clause (libératoire)", ajoute Marca.

"Je ne peux pas confirmer cela, a déclaré mercredi soir le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic. Ce ne sont que des rumeurs. J'ai déjà eu l'occasion de dire que si l'occasion se présente, nous serons actifs sur le marché (cet hiver), mais ce ne sont que des rumeurs."

Le président de l'Atlético Enrique Cerezo a pour sa part affirmé ne pas avoir connaissance de cette proposition.

"Pour le moment, Lucas Hernandez est un joueur de l'Atlético Madrid et il veut rester ici avec nous. Je ne sais vraiment rien de l'offre du club allemand et d'un éventuel paiement des 80 millions de la clause. Nous sommes en train de construire une équipe et nous ne sommes pas vendeur", a déclaré le dirigeant des "Colchoneros" au site internet sportyou.es.