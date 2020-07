Le Bayern Münich décroche une 20e Coupe d'Allemagne et met le triplé dans le viseur

Dominateur de Bundesliga, le Bayern Münich s’est également adjugé la Coupe d’Allemagne - la 20e de son histoire - ce samedi grâce à sa victoire 2-4 en finale face au Bayer Leverkusen. Les Bavarois posent ainsi les bases pour le triplé qu’ils tenteront de compléter en août avec la Ligue des Champions pour réaliser un exploit déjà signé en 2012-2013.

Dans un stade olympique vide, le Bayern a imposé son rythme effréné au Bayer qui n’a logiquement pas fait le poids. David Alaba a lancé les siens parfaitement dans la rencontre après 16 minutes en faisant 1-0 d’un superbe coup franc.

Serge Gnabry s’est lui chargé de rapidement faire le break et de mettre les siens à l’abri (24e). Avant l’heure de jeu, l’équipe d’Hans-Dieter Flick a mis un ultérieur coup au moral du Bayer grâce à un très beau but de Robert Lewandowski, servi par une passe sublime de Manuel Neuer (59e).

Quelques minutes plus tard, Sven Bender a réduit l’écart (63e) et a entretenu quelque peu le suspense dans la dernière demi-heure. Mais le Bayern n'a pas souffert et a une nouvelle fois frappé en contre grâce à l'inévitable Lewandowski (89e). Dans les arrêts de jeu, Kaï Havertz a fixé le score à 2-4 sur penalty (90e+4).