Le Bayern met une claque à Stuttgart, triplé de Gnabry et doublé de Lewandowski

Le Bayern Munich s’est adjugé mardi, à huis clos, le titre honorifique de champion d’automne de Bundesliga en allant surclasser Stuttgart 5-0 grâce à un triplé de Serge Gnabry et un doublé de Robert Lewandowski, pour la 16e et avant-dernière journée des matches aller. Trois jours après avoir renversé Mayence (2-1), le Bayern Munich s’est amusé sur la pelouse de Stuttgardt, alors que Kingsley Coman est sorti sur blessure. Les Bavarois prennent provisoirement neuf points d’avance en tête.

Avec 40 points, le "Rekordmeister" ne peut plus être rejoint avant la trêve par ses poursuivants Dortmund (31 pts) et Leverkusen (27 pts), qui jouent mercredi, respectivement à Augsbourg et contre Hoffenheim.

Décimés, avec notamment leurs quatre milieux de terrain récupérateurs/relayeurs à l’infirmerie (Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Marcel Sabitzer), les champions en titre se sont serré les coudes pour battre le 15e du classement.

Pour garnir l’entre-jeu, le coach Julian Nagelsmann avait même dû aligner sa pépite de 18 ans Jamal Musiala, qui souffre d’une fracture d’un métacarpe (os de la main) et portait une attelle.

En première période, les Bavarois se sont créé une bonne douzaine de situations favorables, mais pas vraiment d’occasions franches, faute de tranchant dans la surface adverse. Ils ont aussi perdu à la 26e minute Kingsley Coman : après une intervention défensive musclée, l’international français s’est tenu l’arrière de la cuisse et a immédiatement annoncé qu’il allait sortir.

C’est finalement Serge Gnabry qui a débloqué le compteur peu avant la pause d’un superbe tir enroulé du droit au-dessus du gardien (1-0, 40e).