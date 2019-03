Le Bayern "irrité" par l'annonce de l'éviction de ses stars de la sélection

La direction du FC Bayern s'est dite "irritée" par le moment choisi par Joachim Löw pour annoncer la fin de la carrière internationale de trois de ses joueurs, Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels.

Le président du directoire Karl-Heinz Rummenigge et le directeur sportif Hasan Salihamidzic cosignent mercredi un communiqué dans lesquels ils jugent "discutables le moment et les circonstances de l'annonce de la décision aux joueurs et à l'opinion publique".

Tout en soulignant que le choix sportif n'appartient qu'au sélectionneur, les dirigeants du Bayern regrettent la manière: "Le fait que les joueurs aient été informés (...) quelques jours avant un match de championnat important pour le titre contre Wolfsburg et le match retour crucial de Ligue des champions contre Liverpool nous irrite", indiquent-ils.

Ils soulignent que le dernier match international remonte à novembre, et que Joachim Löw aurait eu tout le temps depuis pour faire connaître sa décision.

"De même que nous avons été surpris que ceci survienne à l'occasion d'une visite non annoncée de Joachim Löw et de Oliver Bierhoff au siège du FC Bayern", ajoutent MM. Rummenigge et Salihamidzic.

Mardi, Joachim Löw avait provoqué une énorme stupeur en Allemagne en se rendant à Munich pour annoncer personnellement à ses trois champions du monde 2014 Müller, 29 ans, Boateng et Hummels, 30 ans tous les deux, qu'ils ne seraient plus retenus en équipe nationale.