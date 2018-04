Le Bayern étrille Leverkusen et s'invite en finale de la Coupe

Le Bayern Munich s'est largement imposé ce mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen (6-2) en demi-finale de Coupe d'Allemagne et s'est rapproché à grands pas d'un doublé coupe-championnat. Le Rekordmeister peut même espérer plus puisqu'il est qualifié pour le dernier carré de la Champions League.

Les Bavarois n'ont pas tremblé face à l'actuel 3ème de Bundesliga. Les joueurs de Heynckes ont signé un véritable festival offensif avec un doublé de Lewandowski (3' et 9'), un triplé de Müller (52', 63' et 78') et une réalisation de Thiago (61'). Leverkusen a réduit la marque par Bender (16') et l'ancien attaquant de Genk Bailey (72').

En finale de la coupe, le Bayern affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose ce mercredi Schalke 04 à l'Eintracht Francfort. La finale se déroulera le 19 mai prochain.

Les Munichois se sont déjà offerts le championnat d'Allemagne pour la sixième fois d'affilée il y a dix jours et affronteront le Real Madrid en demi de C1 (25/04 et 1/05).