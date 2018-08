Le Bayern et ses 75.000 spectateurs célèbrent la légende Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger a reçu une vibrante ovation des 75.000 spectateurs de l'Allianz Arena mardi soir lors d'un match de gala organisé en son honneur entre le Bayern Munich, son club de toujours, et le Chicago Fire, son club actuel.

L'Allemand, qui a disputé la première période avec la formation américaine et la seconde sous les couleurs du Rekordmeister, s'est même permis d'inscrire l'ultime but pour clore la victoire (4-0) des Bavarois. Schweinsteiger a retrouvé son numéro 31 et a pu rejouer avec Arjen Robben, Thomas Müller ou Franck Ribéry, notamment, ses coéquipiers lors de la victoire bavaroise en Champions League en 2013.

Schweini, originaire de Bavière, a passé 13 ans au Bayern Munich (2002-2015) avant un bref passage à Manchester United (2015-2017).

Depuis 2017, le champion du monde 2014 joue en MLS du côté de Chicago.

A Munich, Schweinsteiger a notamment remporté huit titres de Bundesliga et sept Coupes d'Allemagne. Il est considéré à juste titre comme une légende au Bayern où il entré au Hall of Fame.