Le Bayern et Leipzig en échec, Mönchengladbach toujours en tête avant son derby

L’objectif était quasiment rempli pour Munich : leader provisoire à la fin du temps réglementaire, le Bayern a finalement concédé le nul dans les dernières minutes face à Augsbourg (2-2), permettant à Mönchengladbach de rester en tête quoiqu’il arrive samedi soir face à Dortmund.

A domicile, Leipzig a également été tenu en échec par Wolfsburg (1-1). Les surprenants Loups restent la seule équipe invaincue en championnat cette saison et conservent leur deuxième place provisoire.

Le leader Mönchengladbach, qui joue ce soir son "derby des Borussia" face à Dortmund, est donc assuré de conserver sa place de leader de la Bundesliga samedi soir. Seul Schalke, qui joue dimanche, peut encore détrôner M’Gladbach à l’issue de la 8e journée.

Le Bayern échoue sur le fil à reprendre la tête

L’objectif était quasiment rempli pour les hommes de Niko Kovac. Mais ceux qui devaient se relever après leur défaite surprise à Hoffenheim (2-1) avant la trêve internationale ont échoué une nouvelle fois, concédant le nul sur le fil à Augsbourg.

Tout est parti de la pire des façons pour les Munichois, qui ont offert un but à leurs voisins bavarois, une volée de Marco Richter, dès les premières secondes de la rencontre.

Peu inquiété par la suite, le Bayern a rapidement corrigé le tir en comptant, comme toujours, sur son attaquant vedette Robert Lewandowski, qui a égalisé de la tête (1-1, 14e).

Il s’agit du 12e but de la saison en championnat pour le Polonais. Buteur dans chacun des 8 premières journées, il égalise le record de Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait marqué 9 buts avec Dortmund dans les 8 premières rencontres de la saison allemande en 2015-16.

Dominateur, Munich a ensuite enchaîné les occasions, avant que Gnabry, déjà décisif plus tôt, ne réussisse à inscrire le second but des Munichois juste après la mi-temps (2-1, 48e), permettant au Bayern de prendre la tête provisoire de la Bundesliga.

Une première place qu’ils ont gardée jusqu’à la 91e minute, avant que l’Islandais Finnbogason n’égalise pour Augsbourg.

Dans le haut du classement, Wolfsburg a également tenu en échec Leipzig samedi (1-1).

Les Loups, seuls à rester invaincus cette saison en championnat, conserve donc leur place de dauphin. Leipzig avait pourtant ouvert le score grâce à Timo Werner (54e), avant d’être repris par Wolfsburg à la toute fin du match grâce au Néerlandais Wout Werghost (82e).

Mönchengladbach a donc le champ libre samedi soir et pourra creuser l’écart face aux cadors du championnat allemand. M’Gladbach est assuré de rester en tête, quelle que soit l’issue de son "derby des Borussia" face à Dortmund, la rencontre phare de la journée.

Même en cas de défaite, le leader ne sera menacé au classement général que par Schalke, qui joue dimanche, et qui pourrait prendre la tête s’il bat Hoffenheim.