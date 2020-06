Le Bayern enchaîne contre Leverkusen, Muller égale un record de Kevin De Bruyne

L’incontournable Robert Lewandowski a alourdi le score en seconde période sur un nouvel assist de Thomas Muller. L’Allemand qui porte son total à 20 passes décisives cette saison et égale de cette façon le record de… Kevin De Bruyne . Le premier but du jeune Florian Wirtz en Bundesliga en fin de rencontre n’y changera rien même si le jeune de 17 ans et 34 jours est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga. Le Bayern compte désormais 70 points, dix de plus que Dortmund qui joue ce samedi soir contre le Hertha Berlin.

Contre toute attente, ou presque Leverkusen ouvre le score peu avant la dixième minute de jeu… L’arbitre signale d’abord une position de hors-jeu, mais le but d’Alario est finalement accordé, 1-0. Un score loin d’être illogique avec un bon début de rencontre de la part des hommes de Peter Bosz. Qui continuent d’ailleurs à pousser plutôt que de se replier… Ils veulent inscrire le deuxième !

Les joueurs du Bayern jouent littéralement avec leur bonheur un petit quart d’heure plus tard avec une sorte de billard juste devant le but adverse mais Coman était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

Les Bavarois entrent réellement dans la rencontre et mettent le pied sur la balle. Ce qui se concrétise assez logiquement par l’égalisation de Kingsley Coman qui fait parler sa vitesse, 1-1, on approche la demi-heure de jeu.

Les hommes de Flick semblent vraiment avoir pris totalement l’ascendant dans cette rencontre alors que Coman fait vraiment très mal au Bayer. Goretzka double d’ailleurs la mise peu avant la pause… Goretzka fait trembler les filets de Hradecky, pas très explosif sur son plongeon… Pire encore, Gnabry lobe le pauvre Hradecky, une nouvelle fois peu en verve sur ce nouveau but. Ce sera donc 1-3 à la pause !

Au retour des vestiaires, Peter Bosz tente trois changements, Wendell, Wirtz et Demirbay remplacent Amiri, Bellarabi et Bailey… S’ils apportent un peu de fraîcheur dans les premières minutes le Bayern reste largement dominateur, continuant de se procurer de jolies occasions mais sans forcer non plus.

Malgré tout, alors qu’il reste 25 minutes de jeu, Muller envoie un bon ballon dans les airs dans le rectangle, Goretzka laisse passer intelligemment et Lewandowski vient mettre sa tête. Imparable cette fois pour le portier du Bayer… Dans le même temps, Thomas Muller égale le record d’assists en Bundesliga de Kevin de Bruyne (20).

Leverkusen continue à se procurer des petites occasions mais manque cruellement de précision et commence surtout à fatiguer… Pas le jeune Wirtz visiblement. Monté à la pause il trompe Neuer en toute fin de rencontre pour faire 2-4 et inscrire son tout premier but en Bundesliga.