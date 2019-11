Le Bayern en prend 5 à Francfort, Leipzig colle 8 buts à Mainz, Gladbach en tête

La Bundesliga a encore réservé des surprises aux fans de football allemand samedi lors de la 10e journée. Le Borussia Mönchengladbach a gardé la tête du classement grâce à sa victoire 1-2 contre le Bayer Leverkusen. Avec 22 points, 'Gladbach compte trois longueurs d'avance sur son premier poursuivant Dormund qui a écarté le Bayer Leverkusen 3-0 grâce notamment à un but de Thorgan Hazard. Mais les résultats les plus éclatants nous proviennent de Francfort et de Leipzig.

Le Bayern s'est fait corriger 5-1 par l'Eintracht, prochain adversaire du Standard jeudi en Europa League. Les Bavarois ont été pénalisés par l'exclusion précoce de Jérôme Boateng (9e) et ont encaissé leur plus lourde défaite depuis 2009. Seul point positif, Robert Lewandowski a marqué pour la 14e fois en 10 journées de Bundesliga. Le Bayern est désormais 4e avec 18 points tout comme le Red Bull Leipzig. Celui-ci a refilé un retentissant 8-0 à Mainz grâce notamment à un triplé de Timo Werner. Leipzig avait déjà frappé fort la semaine dernière en battant Wolfsburg 1-6 en Coupe d'Allemagne.

On n'est plus à l'abri de surprises dans les prochaines semaines puisque seulement quatre points séparent le 2e, Dortmund, du 10e, le Bayer Leverkusen.