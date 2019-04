Le Bayern en prend 4 mais passe en demi-finales de la Coupe d'Allemagne

Le Bayern Munich s'est qualifié mercredi à domicile pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne en battant l'équipe de 2e division de Heidenheim 5-4, à l'issue d'un thriller comme seule la coupe sait en écrire.

Les buts du Bayern, qui était mené 2-1 à la pause et n'a assuré sa victoire qu'à la 84e minute, ont été marqués par Leon Goretzka (12e), Robert Lewandowski (56e et 84e sur penalty), Thomas Müller (53e) et Serge Gnabry (66e).

Robert Glatzel a réussi un triplé pour Heidenheim (26e, 74e, 77e) et Marc Schnatterer a marqué le deuxième but de son équipe (39e).

Le Bayern reste toujours en course pour un doublé, mais cette prestation à domicile, à trois jours du "Klassiker" contre Dortmund qui pourrait décider du championnat, n'est guère de nature à rassurer les supporters bavarois.