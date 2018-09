Le Bayern domine Stuttgart et prend la tête de la Bundesliga

Le Bayern Munich, sextuple champion en titre, s'est installé provisoirement en tête du classement ce samedi en dominant Stuttgart (3-0) lors de la deuxième journée de Bundesliga.

Leon Goretzka (37'), Robert Lewandowski (62') et Thomas Müller (76') ont fait trembler les filets.

Avec six points et une meilleure différence de buts, le Rekordmeister devance Wolfsburg, seule autre équipe à deux victoires. Dortmund et quatre autres clubs suivent avec quatre points.

En théorie, le Hertha Berlin peut s'emparer dimanche de la première place, mais il lui faudra pour cela s'imposer par trois buts d'écart au moins sur la pelouse de Schalke.