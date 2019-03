Le Bayern colle six buts à Casteels et passe devant Dortmund et Witsel

Le Borussia Dortmund a longtemps douté contre Stuttgart avant de s'imposer 3-1 samedi lors de la 25e journée de Bundesliga. L'équipe d'Axel Witsel, qui a joué toute la rencontre, a dû attendre les dix dernières minutes pour prendre la mesure de son adversaire grâce à des buts de Paco Alcacer (84e) et Christian Pulisic (90e+2). Marco Reus avait ouvert le score sur penalty (62e) avant que Marc-Oliver Kempf (71e) ne refroidisse provisoirement le Signul Iduna Park.

Simultanément, le Bayern Munich n'a pas tremblé un instant contre Wolfsburg à domicile. Les Bavarois ont passé six buts à Koen Casteels sans en encaisser un seul. Serge Gnabry (34e) et Robert Lewandowski (37e) ont marqué après deux beaux mouvements collectifs dans le premier acte. En secode période, James Rodriguez (52e) d'une frappe lointaine puis Thomas Müller (76e), Joshua Kimmich (82e) et Lewandowski une nouvelle fois (85e) ont donné au score son allure définitive.

Grâce à sa plantureuse victoire, le Bayern a ravi la première place à son concurrent direct. En effet, les deux clubs sont à égalité avec 57 points mais les Bavarois ont désormais une différence de buts de +35, contre +33 aux 'Borussen'.