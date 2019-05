Le Bayern assure à Francfort et décroche le titre, la victoire de Witsel et Dortmund inutile

Le Bayern Münich a remporté un 29e titre de champion d'Allemagne, un 7e consécutif, samedi à l'issue de la dernière journée de Bundesliga. Les Bavarois (78 pts) se sont imposés 5-1 contre Francfort et ont donc conservé deux longueurs d'avance sur le Borussia Dortmund (76 pts) qui espérait un faux pas pour coiffer le Bayern sur le fil.

Après avoir le score grâce à Coman (5e), les hommes de Nico Kovac ont douté quelques instants suite à l'égalisation de Haller (50e). Alaba (53e) et Sanches (58e) ont rapidement rassuré les leurs avant que Franck Ribery (72e) et Arjen Robben (78e) ne fassent leurs adieux au Bayern de la meilleure des manières en inscrivant un but chacun.

De son côté le Borussia Dortmund n'a rien à se reprocher. Supérieurs au Borussia Mönchengladbach, les Jaune et Noir se sont logiquement imposés 0-2 grâce aux buts de Sancho (45e) et Reus (54e). Axel Witsel a disputé toute la rencontre, comme ce fut le cas 31 fois en championnat cette saison. En face, Thorgan Hazard a lui aussi joué 90 minutes mais n'a pas été transcendant à l'image de son équipe, en grosse perte de vitesse en cette fin de championnat. Déjà distancé par Leipzig (3e, 66 pts), Gladbach s'est fait dépasser par le Bayer Leverkusen (4e, 58 pts) et ne jouera donc pas la Ligue des Champions.

En Europa League, les équipiers de Thorgan Hazard (prêt à partir pour Dortmund) seront accompagnés par le Wolfsburg de Koen Casteels, vainqueur 8-1 contre Augsbourg. Septième, Francfort jouera les préliminaires de la compétition.

Enfin, on notera la victoire 2-1 de Düsseldorf grâce notamment à un assist de Benito Raman. Les promus terminent à une belle 10e place.