Le papa Noël du club, Clemens Tönnies , milliardaire chargé d’amener les fonds, a vu sa tête mise à prix par les Ultras du club. En cause, des propos racistes qu’il aurait tenus. Plus récemment, le directeur technique Michael Reschke a déguerpi de sa propre initiative, voyant que la situation commençait à sentir l’oignon. Il y a deux ans, l’équipe jouait encore la Ligue des champions (défaite en huitième de finale face à Manchester City) mais un an plus tard, le club se privait de toutes compétitions européennes et de leurs juteux contrats télévisuels. Dans un marché comme l’Allemagne, cela représente une perte de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Des joueurs écartés !

La chute de Schalke 04, dernier en Bundesliga : comment ce géant d'Allemagne a-t-il pu tomber si bas ? - © Guido Kirchner - Guido Kirchner/dpa

Les entraîneurs aussi se sont succédé. David Wagner, Domenico Tedesco, Markus Weinzierl ou notamment. Et pour jouer les pompiers de service, c’est Huub Stevens qui est rappelé. Déjà ressorti de sa retraite il y a deux ans pour éviter la relégation, l’entraîneur qui avait offert la Coupe de l’UEFA au club en 1997 a été rappelé en ce mois de décembre en remplacement de Manuel Baum. On comprend pourquoi les joueurs qui sont restés évoluent sans repère et la peur au ventre. Aujourd’hui, plus personne n’incarne l’âme du club comme le faisaient en leur temps les Marc Wilmots, Olaf Thon, Benedikt Höwedes ou Klaas-Jan Huntelaar. L’ambiance est tellement pourrie qu’un joueur a même été licencié. Et pas n’importe lequel : il s’agit de Vedad Ibisevic. Le vétéran bosnien (36 ans), qui a tout connu en Allemagne et qui devait apporter son expérience au groupe, verra son contrat stoppé net le 31 décembre. L’attaquant a attrapé le col de l’adjoint Naldo durant un entraînement et les deux hommes en sont venus aux mains. Nabil Bentaleb et Amine Harit ont quant à eux été écartés du groupe. Surréaliste. Au milieu de tout ce ramdam, il y a Benito Raman. Le Belge, transféré depuis le Fortuna Dusseldorf il y a plus d’un an, traîne sa peine comme tous ses équipiers. Il compte deux buts cette saison. Triste, pour un garçon qui avait réussi à décrocher une sélection chez les Diables Rouges en 2019.

Le 17 janvier 2021, Schalke disputera une rencontre capitale à l’Eintracht Francfort. Il s’agira de la troisième et dernière chance pour les Königsblauen de remporter un match de Bundesliga. Sans quoi cela fera un an tout pile qu’ils n’auront pas remporté la moindre rencontre de championnat.