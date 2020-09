La Bundesliga reprend avec 11 Belges, du public et l'ogre Bayern comme favori malgré les incertitudes

Arrivé à 13 points du Bayern la saison dernière, le Borussia avait flanché juste après la confrontation directe perdue face au Bavarois. Sur les six derniers "Klassiker" disputés en championnat, le BVB s’est d’ailleurs incliné cinq fois et devra donc soigner les deux rendez-vous annuels face à son grand rival s’il veut avoir son mot à dire. Avec son trio belge Meunier – Witsel – Hazard, Dortmund tentera pour le moins de partir du bon pied samedi en recevant le Borussia Mönchengladbach, 4e la saison dernière.

Pourtant son entraîneur révélation Hans-Dieter Flick n’a pas paru particulièrement enthousiaste avant les débuts bavarois en championnat, prévus ce vendredi contre Schalke 04. "Je ne sais pas qui va nous quitter et qui va encore arriver. Ce n’est pas très optimal", avait-t-il déclaré en semaine avec un brin de pessimisme plutôt justifié. Ce jeudi, Karl-Heinz Rummengge a confirmé que le Bayern avait trouvé un accord avec Liverpool pour le transfert de Thiago Alcantara . L'avenir de David Alaba est lui aussi incertain alors que Philippe Coutinho est rentré au Barça et Ivan Perisic à l’Inter. Il peut toutefois se consoler avec l’arrivée du déroutant Leroy Sané.

Onze joueurs dans la délégation Belge dont quatre nouveaux venus

Thomas Meunier et Axel Witsel - © THILO SCHMUELGEN - AFP

Onze joueurs vont représenter la Belgique lors de la prochaine saison de Bundesliga. C’est deux de plus que la saison dernière. Alors que Birger Verstraete et Ismail Azzaoui ne font plus partie de la délégation noir-jaune-rouge en Allemagne, quatre nouveaux joueurs sont arrivés.

Il s’agit de Thomas Meunier, de l’ancien standardman Dimitri Lavalée (Mayence), de l’ex-Mouscronnois Nathan De Medina (Arminia Bielefeld) et d’Orel Mangala qui retrouve l’élite après deux ans en D2 avec Stuttgart.

Les feux des projecteurs seront bien évidemment pointés sur le Diable rouge du Borussia Dortmund qui formera un trio belge à suivre de très près avec Axel Witsel et Thorgan Hazard. A 29 ans, l’ancien joueur du PSG s’est lancé un nouveau défi et devra faire oublier les chevauchées d’Achraf Hakimi sur l’aile droite.

"L’Allemagne a des stades magnifiques, des clubs magnifiques, un vrai passé, une vraie histoire avec le football un peu comme en Angleterre et c’est ça que je recherchais. C’est ça dont j’avais besoin. Dortmund était une volonté, ça n’a pas été un choix du style "bon il n’y a que Dortmund, on signe à Dortmund". Non ! J’avais plein de choix et Dortmund était pour moi la plus grande évidence", nous confiait-il en août dernier.