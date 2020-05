La Bundesliga demande aux joueurs de fêter leur but avec les coudes ou les pieds

Les joueurs de Bundesliga seront seulement autorisés à fêter leur but avec un "bref contact du coude ou du pied", a rapporté le journal Bild samedi. Le championnat allemand reprend ses droits le samedi 16 mai après une interruption de deux mois à cause de la pandémie de coronavirus.

Les tapes dans les mains, les accolades et les crachats devront être évités, a précisé le Bild en citant un document interne de Ligue allemande de football (DFL). Les poignées de main et les photos de l'équipe seront interdites tout comme la présence d'un enfant comme mascotte. Les équipes ne monteront pas sur le terrain au même moment.

Le document de la DFL stipule également que toutes les personnes sur le banc doivent porter un masque et laisser un siège vide entre eux. "L'entraîneur peut enlever son masque pour donner des consignes mais il doit garder 1m50 de distance avec les autres personnes", a écrit le quotidien allemand. De plus, le temps passé dans le vestiaire devra "être limité au strict minimum". Chaque personne ne pourra y rester "entre 30 et 40 minutes".