L'inarrêtable Haaland conclut un bijou collectif pour Dortmund face à Leipzig

Le Borussia Dortmund a infligé à Leipzig sa première défaite à domicile de la saison 1-3, samedi lors de la 15e journée de Bundesliga.

Dortmund a ouvert le score par l'intermédiaire de Jadon Sancho (55e) avant qu'Erling Haaland ne s'offre un doublé pour offrir au Borussia une victoire de prestige (71e et 84e). Les 11e et 12e buts en 10 rencontres du Norvégien cette saison en championnat ont assuré son club de réduire son retard sur la tête de la compétition. Le but de l'ancien Gantois Alexander Sorloth en fin de rencontre n'y changeait rien (90e).

La deuxième réalisation de Haaland est somptueuse. Après un joli solo face aux défenseurs de Leipzig, le Norvégien décale Sancho sur la gauche. L’Anglais combine avec Reyna, Reus et centre pour Haaland. Le jeune buteur reprend victorieusement de la tête ce bijou collectif de Dortmund.

Au classement, le Borussia est la seule équipe du top 6 à l'emporter ce week-end et fait la bonne opération en remontant à la 4e place. Le BvB compte 28 points, soit un de moins que Leverkusen, trois de moins que Leipzig et cinq derrière le leader, le Bayern Munich.