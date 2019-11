Klinsmann nouveau coach de Boyata et Lukebakio au Hertha

Ante Covic n'est plus l'entraîneur du Hertha Berlin. Le club allemand a annoncé l'information ce mercredi matin. Son remplaçant est déjà choisi, désigné et officialisé : Jürgen Klinsmann. L'ex-attaquant de la Mannschaft n'a plus coaché depuis trois ans et son départ de la sélection nationale des Etats-Unis. Décision compliquée pour les dirigeants du Hertha car Ante Covic est au club depuis plus de 20 ans.

Le Hertha est actuellement 15ème de Bundesliga et flirte avec la dangereuse zone de relégation. Les Belges Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata vont donc découvrir la méthode Klinsmann. Jürgen qui commencera son nouveau job avec une fameuse affiche, samedi après-midi le Hertha recevra Dortmund. Le Borussia de Thorgan Hazard et Axel Witsel, sixième du classement, qui a lui aussi besoin de points.