Le Bayern Munich a pris une sacrée option sur le titre en remportant ce Klassiker et possède désormais sept longueurs d’avance sur le Borussia. Les joueurs d’Hansi Flick ont d’ailleurs hurlé de joie au coup de sifflet final…

Le Bayern Munich a battu le Borussia Dortmund 0-1 dans le premier Klassiker de l’histoire sans supporters. Une rencontre plaisante et animée. Joshua Kimmich a été le seul buteur avec une magnifique inspiration juste avant la pause. Thorgan Hazard a disputé toute la rencontre. Axel Witsel , de retour de blessure, est quant à lui monté au jeu pour les dernières minutes. Notons la sortie d’Erving Haaland qui semblait souffrir de la cuisse.

Klassiker : Le Bayern prend une option sur le titre en battant Dortmund, Witsel rejoue 8 minutes - © Federico Gambarini - BELGAIMAGE

Après à peine trente secondes de jeu, Haaland et Hazard sont déjà dans le rectangle adverse pour une situation dangereuse. Neuer est sorti un peu trop tôt mais Boateng dévie la frappe du Norvégien juste devant la ligne… Il sauve les siens d’un début de match catastrophique !

Les Borussen se montrent une nouvelle fois très dangereux à l’approche des dix minutes mais le but d’Haaland est annulé pour une position de hors-jeu alors qu’Hazard était à l’assist. Les hommes de Lucien Favre sont bien dans le match.

Dix petites minutes plus tard, au tour du Bayern de s’offrir une belle occasion. Les Bavarois commencent à prendre petit à petit l’ascendant dans cette rencontre.

Haaland est une nouvelle fois en bonne position pour débloquer le marquoir mais Alphonso Davies revient parfaitement dans les pieds du Norvégien et sauve les siens d’un but presque certain.

Et alors qu’on sent que le Bayern s’est bien installé dans la rencontre, Joshua Kimmich a une superbe inspiration à l’entrée du rectangle, il lobe Burki un peu trop avancé. Les Bavarois mènent au meilleur des moments, juste avant la pause.

Après un arrêt facile de Neuer à l’entame de la seconde période, Burki doit s’employer à deux reprises face aux joueurs du Bayern nettement plus dangereux. On passe tout près du 0-2.

Dans la foulée, Boateng dévie une nouvelle fois la frappe de Haaland dans la surface munichoise. On assiste à un match d’une belle intensité.

A une vingtaine de minutes de la fin, Erling Haaland sort. Il semble quelque peu blessé. Tandis que le Borussia se fait de plus en plus insistant : Thorgan Hazard s’est procuré une occasion très franche, malheureusement pour lui, elle était entachée d’une position de hors-jeu.

Quelques instants plus tard, Neuer doit avoir un gros réflexe suite à une belle frappe puissante de Dahoud. Dortmund insiste, les joueurs ont conscience que s’ils perdent cette rencontre ils peuvent (presque) dire adieu au titre en Bundesliga. Lewandowski passe, lui, à un cheveu du 0-2 dans la foulée mais sa frappe rebondit sur le poteau de Burki.

L’arbitre siffle la fin de la rencontre… Certains Bavarois exultent littéralement. Ils ont conscience qu’ils viennent de prendre une énorme option sur le titre.