Kai Havertz, 20 ans, une promesse allemande qui va rapporter gros

Glasgow Rangers - Leverkusen : Le Résumé du Match - Europa League - 8ème de Finale Aller -... Les Glasgow Rangers recevaient, ce jeudi soir, le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale aller de l'Europa League. es Allemands apprécient avoir la possession du ballon et atteignent les 75% durant certaines périodes. La conservation est là, mais le Bayer doit attendre la 37e minute pour ouvrir le score, sur une des premières opportunités de la partie. Le talentueux Havertz convertit calmement le penalty obtenu (0-1). Les Rangers, trop timides, réagissent enfin au retour des vestiaires, notamment par l’intermédiaire de Morelos. Moment choisi par Aranguiz pour calmer le stade. D’abord via une première tentative, puis par une reprise puissante et précise qui trompe le portier de la formation allemande (0-2). Les Ecossais sont au tapis, mais Edmundson relance son équipe à quinze minutes du terme, de la tête sur coup de coin (1-2). La rencontre s’emballe ensuite grâce à deux coups francs spectaculaires mais inefficaces : par Barisic pour les Rangers puis par Demirbay pour les Allemands. Le Bayer plante un troisième but, grâce à une belle réalisation de Bailey (1-3), ancien de Genk, à deux minutes du terme. 1-3, les visiteurs sont en bonne position pour filer vers les quarts de finale de la C3.