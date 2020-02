Jürgen Klinsmann n'est plus l'entraîneur de Boyata et Lukebakio au Hertha Berlin

Dix semaines après son arrivée à la tête de l'équipe, Jürgen Klinsmann a écrit mardi sur sa page Facebook qu'il n'était plus l'entraîneur du Hertha Berlin. La formation de Bundesliga, où évoluent Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio, l'a confirmé quelques minutes plus tard par voie de communiqué.

Klinsmann, 55 ans, a démissionné de son poste d'entraîneur avec effet immédiat, a précisé le Hertha dans un communiqué laconique. "Nous avons été surpris pas l'évolution des événements ce mardi matin", a expliqué le club, visiblement pas au courant de la volonté du coach au moment où celui-ci a posté son message sur Facebook. L'entraîneur assistant Alexander Nouri et le staff actuel assurera l'intérim à la tête de l'équipe

Klinsmann a été nommé T1 fin novembre en remplacement d'Ante Covic, limogé à cause des mauvais résultats. Champion du monde 1990 et champion d'Europe 1996 comme joueur, il avait aussi rejoint le conseil d'administration du Hertha. Klinsmann a entraîné l'équipe nationale allemande de 2004 à 2006 et les Etats-Unis de 2011 à 2016. Il a connu à Berlin sa seconde expérience comme entraîneur de club, après un passage sur le banc du Bayern Munich lors de la saison 2008-2009.

Le Hertha n'a gagné qu'une place depuis l'arrivée de Klinsmann, passant de la 15e à la 14e place. Samedi, il se rendra chez la lanterne rouge Paderborn pour le compte de la 22e journée.