Jouer à huis clos ça ne s'improvise pas, Leverkusen s'y est préparé mentalement

La Bundesliga est sur le point de reprendre. Mais avec des conditions sanitaires strictes et de nombreuses mesures préventives. Il y aura bien des matches mais ils n’auront rien à voir avec les rencontres habituelles. Le Bayer Leverkusen a décidé de s’y préparer.



Le championnat allemand avec ses stades pleins est réputé pour son atmosphère. Jouer à huis clos sera donc un énorme changement. "Cela va être une expérience mentale qui n’a jamais été réalisée".



Peter Bosz, le coach du Bayer, a tout mis en place pour que ses joueurs ne soient pas trop perturbés par la situation. "Nous avons joué un match à 11 contre 11 avec autant d’éléments d’une rencontre que possible. Il y avait donc un arbitre, les lignes étaient tracées. Il y avait de la musique dans les haut-parleurs, les panneaux publicitaires qui scintillent en cas de but. Les joueurs doivent l’expérimenter l’effet de la réverbération dans un stade vide", explique le coach néerlandais dans le Algemeen Dagblad.