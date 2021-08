Joshua Kimmich prolonge jusqu’en 2025 au Bayern Munich

Après sa courte victoire 3-2 face à Cologne, le Bayern Munich a annoncé la prolongation du contrat de Joshua Kimmich. Le polyvalent joueur allemand est désormais lié jusqu’en 2025 avec le club bavarois.

Formé à Stuttgart, Kimmich a découvert le monde professionnel en deuxième division allemande au RB Leipzig. Une saison plus tard, le joueur de 26 ans a joint le Rekordmeister. À l’aube de sa septième saison au Bayern, l’international allemand est devenu l’un des cadres du champion d’Allemagne en titre, marquant 30 buts et délivrant 73 assists en 264 rencontres.

"La raison la plus importante de ma prolongation de contrat est que je peux poursuivre ma passion avec joie tous les jours ici au FC Bayern, s’est exprimé par voie de communiqué Joshua Kimmich. J’ai une équipe où je peux tout accomplir, et beaucoup de coéquipiers sont devenus de vrais amis. Je ne pense toujours pas être à la fin de mon développement et je suis convaincu qu’il y a beaucoup de possibles au FC Bayern dans les années à venir."