Jannik Huth, la nouvelle piste allemande d'Anderlecht pour le poste de gardien

Chaque jour ou presque le nom d’un nouveau gardien potentiel pour Anderlecht apparaît dans la presse. Après avoir exploré le marché belge (Vanhamel, Henkinet,…), le Sporting semble s’être tourné vers l’étranger. Le Magazine Kicker annonce un intérêt bruxellois pour Jannik Huth.

►►► À lire aussi : Anderlecht recrute Jelle ten Rouwelaar, l’entraîneur des gardiens du NAC Breda



Ancien international U21, l’Allemand est actuellement sous contrat avec le SC Paderborn, lanterne rouge en Bundesliga. Avant de rejoindre cette équipe, l’été dernier Huth a effectué presque toute sa carrière à Mayence. Il a juste été prêté une demi-saison au Sparta Rotterdam (de janvier à juin 2018).



Titulaire lors de six premières rencontres de la saison, il a été relégué sur le banc après un pauvre bilan d’un point sur 18 et 17 buts encaissés.



A 26 ans, Huth affiche 13 rencontres de Bundesliga et 14 d’Eredivisie à son tableau de chasse. Pas vraiment le CV d’un N.1 en puissance.