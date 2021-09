Le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund nous ont offert un magnifique spectacle ce samedi après-midi lors de la quatrième journée de Bundesliga. Au terme d’une rencontre complètement folle, les Borussen de Thomas Meunier et Axel Witsel ont pris le meilleur sur les locaux et se sont imposés 3 buts à 4.

Alors que le score était de 3-3 à un quart d’heure du terme, le défenseur du Bayer Odilon Kossounou, arrivé en provenance du Club de Bruges cet été pour un montant record, pousse Marco Reus et commet un pénalty. Le colosse Erling Haaland se charge de le transformer et fonce célébrer son but vers les supporters adverses qui ne semblent pas apprécier la tournure des événements. Furieux, les fans du Bayer jettent plusieurs gobelets de bière en direction des joueurs de Dortmund qui fêtent leur but. C’est alors que le jeune milieu de terrain Jude Bellingham, 18 ans, attrape un verre en plein vol avant d’en boire le contenu. Visiblement écœuré, l’international anglais a aussi tôt recraché la "bibine" au sol.

Après la rencontre, Bellingham a expliqué sur ses réseaux sociaux qu’il n’avait jamais bu une bière auparavant : "Journée parfaite pour ma première bière… Pas fan". Et vu ses dires, il n’est pas prêt de regoûter !