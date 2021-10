Improbable mais vrai : Entraînements la journée, prison la nuit pour Lucas Hernandez ?

Les choses se gâtent pour Lucas Hernandez. Si sportivement, tout baigne, le Français enchaînant les prestations de choix avec le Bayern, c'est sur le plan extra-sportif que Hernandez a de sérieux soucis.

Le 13 octobre dernier, un ordre d'incarcération de six mois a en effet été émis à son encontre, lui reprochant de ne pas avoir respecté une injonction d'éloignement datant de 2017 suite à des violences conjugales. Convoqué par la justice espagnole, Hernandez a jusqu'au 28 octobre pour se rendre volontairement en prison, sauf si son recours est accepté.

Dans le cas contraire, le joueur du Bayern pourrait donc purger sa peine en prison. Et selon les médias allemands, il pourrait alterner entre les entraînements pendant la journée et la prison la nuit. Un scénario improbable mais qui pourrait permettre au Français de rester en forme et de poursuivre "normalement" la suite de sa carrière pendant qu'il purge sa peine.

Ce scénario prendra-t-il effet ? Réponse dans les jours à venir.