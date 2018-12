Impérial, le Borussia empoche le derby de la Ruhr à Schalke

Le Borussia Dortmund s’est imposé ce samedi après-midi sur la pelouse de Schalke 04 (1-2) lors de la 14ème journée de Bundesliga. Les Borussen profitent de ce derby de la Ruhr pour conforter leur avance en tête du classement et poursuivre leur série d’invincibilité en championnat (11 succès et 3 partages). Dortmund n'avait plus gagné à Schalke depuis plus de cinq ans !

Le résumé de la rencontre

Les hommes de Lucien Favre sont bien rentrés de cette rencontre et ont rapidement mis la pression sur leurs adversaires. Dès la septième minute, les 'Jaune et Noir' ont d’ailleurs pris les commandes de la rencontre grâce à une excellente tête de Thomas Delaney. Si le Borussia a géré son avance, Schalke est revenu petit à petit dans la partie et a frôlé l’égalisation sur une frappe de Guido Burgstaller parfaitement repoussée par Roman Bürki (28’).

Ce n’était que partie remise puisqu’à l’heure de jeu, le VAR est intervenu pour signaler un penalty (peu évident) en faveur des joueurs de Gelsenkirchen. Daniel Caligiuri n’a pas tremblé et a remis les compteurs à zéro (61’).

Mais cette égalisation n’a jamais réellement inquiété Axel Witsel, encore impérial aujourd'hui, et ses coéquipiers. Le BVB a poursuivi sa marche en avant et a pu s’appuyer sur un petit numéro de son prodige anglais Jadon Sancho qui est venu conclure cette rencontre d’un joli tir enroulé du droit (74’).

Solide premier, le Borussia (36 pts) compte désormais neuf points d’avance sur le Bayern, vainqueur de Nuremberg (3-0), et relègue provisoirement le Borussia Mönchengladbach, qui reçoit dimanche soir Stuttgart, à dix longueurs. Schalke n’est que 13ème avec seulement 14 unités.

Wolfsburg et Koen Casteels, 9èmes, ont été accrochés à domicile (2-2) par Hoffenheim, 6ème.