Il résilie son abonnement car il y a "trop de noirs" à Mayence : le club le tacle sévèrement

Les clubs sportifs sont en général déçus de voir des supporters les quitter. Mais le club allemand de Mayence s’est à l’inverse montré intransigeant avec un supporter voulant résilier son abonnement parce qu’il y avait selon lui trop de… joueurs noirs dans l’équipe ! Le club n’a pas cherché à retenir ce "fan" et a même profité de son départ pour afficher clairement ses valeurs : "D’habitude nous regrettons quand quelqu’un souhaite annuler son abonnement, et nous nous battons pour chacun de nos membres, mais dans ce cas nous ne pouvons même pas imaginer exprimer le moindre regret."

Le supporter en question ne cherchait pas à édulcorer les raisons de sa désaffiliation, allant jusqu’à dire qu’il avait l’impression d’être en Coupe d’Afrique plutôt qu’en Bundeliga allemande : "Je sais ce qu’on va me dire mais non je ne suis en aucun cas raciste. Trop c’est trop. Lorsque le onze de départ des dernières semaines a présenté neuf (!!!) joueurs noirs et que les talents allemands se voient de moins en moins offrir de chances, alors ceci n’est plus le club qui a été le plus proche et le plus cher pour mon cœur pendant toutes ces années."

"Contrairement à vous, nous comprenons sans réserve que "Black Lives Matter""

Le FC Mayence a publié une réponse cinglante sur son site internet et ses réseaux sociaux, en expliquant notamment que "le racisme naît quand les pensées racistes se propagent, et pas seulement quand quelqu’un se dit raciste – quelque chose qui arrive rarement. Alors oui, vous avez raison : vous ne pouvez pas vous identifier à notre club. Pour nous, la couleur de peau ou toute autre caractéristique ne joue tout simplement aucun rôle. Tout ce qui nous importe, c’est l’humanité et le partage de nos valeurs. C’est le genre de personnes que nous dans notre communauté." Le club s’est même félicité du départ du supporter, qui ne partage clairement pas ses valeurs de base. "Contrairement à vous, nous comprenons sans réserve que "Black Lives Matter", signale le club, qui s’inscrit en plein dans le mouvement actuel.

Et pour appuyer encore un peu plus sa position, le club a tenu à mettre en avant le but marqué par l’un de ses jeunes joueurs, Leandro Barreiro, contre l’Union Berlin. "Leandro Barreiro, né au Luxembourg et qui joue à Mayence depuis la catégorie U17, a récupéré la balle pour la passer à Ridle Baku, joueur de Mayence depuis ses 10 ans et longtemps membre de l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans, qui a marqué le but. Nous sommes fiers de ces joueurs."

Un autre club allemand, Francfort, avait lui aussi décidé de marquer son soutien à la communauté noire en portant un maillot clairement floqué #blacklivesmatter en Coupe d'Allemagne.