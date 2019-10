Huit équipes en...deux points : la densité exceptionnelle au sommet de Bundesliga

Alors que depuis de nombreuses années, les mêmes équipes (souvent le Bayern, parfois Dortmund) trustent le haut du classement en Bundesliga, cette entame de saison fait déjouer tous les pronostics. Rendez-vous compte, du Bayern, leader avec 14 points à Wolfsburg, 8e, il n'y a que...deux points d'écart. Entre les Bavarois et les Loups, on retrouve donc six équipes. Comment l'expliquer ? Probablement est-ce dû à un départ moins pétaradant des grosses écuries allemandes. Dortmund a déjà concédé trois matches nuls et une défaite alors que le Bayern s'est incliné pour la première fois ce samedi à Hoffenheim (2-1).