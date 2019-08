Hoeness va quitter la présidence du Bayern après 40 ans de règne

Finale 2012 : Chelsea - Bayern Munich (1-1 pen:4-3) - Champions League 2012 - 20/05/2012 Chelsea et son buteur ivoirien Didier Drogba sont entrés dans l'histoire de la Ligue des champions en battant le Bayern Munich 4 tirs au but à 3 (1-1 a.p.) à l'issue d'une finale palpitante ce samedi à l'Allianz Arena. Quatre ans après le cauchemar de Moscou et cette défaite aux tirs au but face à Manchester United, Chelsea a réalisé son rêve d'entrer enfin au palmarès de la compétition européenne. Et ruiné celui du Bayern Munich de triompher à domicile, ce qui ne s'était pas produit depuis 1965 ! A 34 ans, Drogba, dont le contrat chez les Blues vient à terme, a enfin connu la consécration européenne en marquant le but de l'égalisation (1-1) puis en réussissant la mission du dernier tireur de la séance de tirs au but. L'entraîneur Roberto Di Matteo est probablement devenu l'intérimaire le plus célèbre de l'histoire du football. Passé d'adjoint à chef après le limogeage de Villas-Boas en février dernier, alors que Chelsea se traînait en Premier League, l'Italien a permis au milliardaire Roman Abramovich de réaliser son rêve européen. Onze ans que le Bayern attendait une cinquième consécration (1974, 1975, 1976 et 2001), deux ans après l'échec de 2010 contre l'Inter de Mourinho. Et les Bavarois devront attendre : le rêve né du but de Thomas Müller (83') a tourné au cauchemar après l'égalisation, le penalty manqué d'Arjen Robben en début de prolongation puis le raté de Schweinsteiger en dernier tireur devant Cech lors de la séance de tirs au but.