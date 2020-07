Hertha Berlin: Lukebakio et Boyata reprendront les entraînements mardi prochain

Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata reprendront les entraînements mardi prochain avec le Hertha Berlin pour préparer la prochaine saison. Des entraînements qui se dérouleront à huis clos pour respecter les mesures sanitaires.

Lundi prochain, les joueurs devront se soumettre aux traditionnels tests physiques. Par rapport aux dernières années, le club de la capitale allemande ne partira pas en stage et s'entraînera dans le stade olympique.

Le Hertha Berlin a terminé à la dixième place en Bundesliga lors de la défunte saison. Boyata a joué 28 rencontres avec quatre buts et un assist. Lukebakio, pour sa part, a joué 30 matches et a compilé sept buts et sept assists.

La nouvelle saison reprendra le 18 septembre en Allemagne.