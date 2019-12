Hazard et Bornauw buteurs et vainqueurs, le Bayern et Coutinho régalent

La bagarre pour les premières places continue de battre son plein en Bundesliga, à une semaine de la trêve hivernale et de la fin de la première moitié du championnat.

Ce samedi, dans le cadre de la quinzième journée, le Borussia Dortmund et Thorgan Hazard, auteur du troisième but des siens - son troisième lors des trois dernières rencontres de Bundesliga -, sont allés s’imposer 0-4 sur la pelouse de Mayence, alors que le Bayern Munich n’a pas fait dans le détail face au Werder Brême (6-1), un match au cours duquel Philippe Coutinho s’est illustré en marquant d’un superbe lob "à l’aveugle".

La lanterne rouge de Cologne, où évoluent deux Belges, Sebastiaan Bornauw, qui a disputé toute la rencontre en défense centrale et inscrit le second but des Geißböcke, et Birger Verstraete, qui n’a pas quitté le banc des remplaçants, a profité de la réception du Bayer Leverkusen, qui a terminé le match à neuf, pour se donner un peu d’air grâce à son succès 2-0. Cologne, qui compte désormais onze points, laisse la dernière place à Paderborn, neuf points.

Le Hertha Berlin, avec Dedryck Boyata, jauni, et Dodi Lukebakio, remplacé dans les arrêts de jeu, s'est pour sa part imposé 1-0 face à Fribourg. Avec quinze points, les Berlinois peuvent également souffler un peu !