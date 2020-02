Haaland buteur, Witsel passeur : Dortmund ne fait qu'une bouchée de Francfort

Après sa spectaculaire défaite du weekend dernier contre Leverkusen (3-4), Dortmund avait à coeur de se racheter ce vendredi soir contre Francfort. Chose dite, chose faite puisque le BVB a facilement pris la mesure d'une décevante équipe visiteuse (4-0). Le premier but a été inscrit par l'inoxydable Piszcsek, auteur d'une subtile frappe croisée à l'entrée du rectangle. Puis Dortmund a fait le break par l'entremise de Jadon Sancho, idéalement lancé par un délice de passe en profondeur d'Axel Witsel.

L'inévitable Haaland (9e buts en 6 matches !) s'est ensuite chargé de fixer le score à 3-0 en étant à la retombée d'un centre en retrait. 3-0 puis 4-0 grâce à l'excellent Guerreiro, omniprésent ce vendredi soir et récompensé par un but. Grâce à cette victoire, qui ne souffre d'aucune contestation, le BVB reste dans le sillage de Leipzig et du Bayern.