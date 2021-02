Guardiola félicite le Bayern et lui lance un défi : "Affrontons-nous pour un 7e titre"

Le Bayern est parvenu à remporter un sixième titre consécutif ce jeudi en disposant 1-0 des Tigres de Monterrey en finale de la Coupe du monde des Clubs. Une performance des Bavarois qui compte un seul précédent. Le FC Barcelone était lui aussi parvenu à empiler six trophées en 2009. Un exploit marqué entre autres par la griffe de Pep Guardiola, alors coach des Catalans.

Ancien entraîneur également du Bayern Münich (2013-2016), l’actuel coach de Manchester City a tenu à saluer le succès des Bavarois dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux des nouveaux champions du monde. "Félicitations à toute la famille du Bayern pour ce succès incroyable, ce titre de champion du monde et ces six trophées consécutifs. Je suis si fier. Félicitations à tous, en particulier à Hansi (Flick), aux joueurs et au staff."

Des compliments accompagnés par un message de défi. "Le Bayern est la deuxième équipe à réaliser cet exploit. Avant vous, il y a eu le Barça. Peut-être que je peux appeler Messi et compagnie et organiser un match pour le 7e titre. Dites-moi où et quand et on sera là."