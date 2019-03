Gladbach et Thorgan Hazard écartent Mayence et se relancent

Le Borussia Mönchengladbach a relevé la tête grâce à son court succès à Mayence (1-0). Nico Elvedi a marqué le seul but de la rencontre.



Thorgan Hazard et ses équipiers ont mis fin à une série de quatre matches sans victoire et restent au coude à coude avec le RB Leipzig dans la course au podium.



Les Fohlen n'avaient plus gagné depuis plus d'un mois et ont chuté de la deuxième à la quatrième place. Il était donc temps grand temps de réagir.



La délivrance est tombée sur un joli mouvement peu après l'heure de jeu. Suite à un corner rapidement joué, Thorgan a trouvé Tobias Strobl dans le rectangle. Le médian allemand a remisé vers Nico Elvedi qui a surpris Florian Muller avec sa reprise instantané du droit (63e). Le Diable rouge a cédé sa place à Patrick Herrmann quelques minutes plus tard (69e).