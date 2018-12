Gladbach et Hazard tenus en échec par Hoffenheim et rejoints par le Bayern

Dortmund a l'occasion de porter son avance à 9 points en cas de succès contre Brême dimanche.

Le Fortuna Düsseldorf s'est pour sa part imposé 2-0 contre Fribourg. Du côté des Rouge et Blanc, Benito Raman a débuté la rencontre et s'est fait remplacer à la 71e minute. Dodi Lukebakio est quant à lui monté au jeu à la 87e. Entre-temps, le Turc Kaan Ayhan s'était chargé d'offrir la victoire au sien grâce à un doublé (55e et 79e). Düsseldorf quitte la dernière place et est désormais 16e de Bundesliga avec 12 points mais reste dans la zone rouge.

Adnan Januzaj est monté sur la pelouse à la 69e minute du duel perdu 1-0 par la Real Sociedad contre Getafe sur un but précoce de Jorge Molina (3e). Les Basques restent bloqué à la 13e place avec 19 points après 16 journées de Primera Division.