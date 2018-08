Frédéric Waseige : "Axel Witsel à Dortmund, un choix fabuleux"

C'est désormais officiel : Axel Witsel est de retour en Europe. Et ce, dans un des plus grands clubs du Vieux Continent, le Borussia Dortmund.

"Je ne m’attendais pas à ce transfert là-bas mais c’est un choix fabuleux. N’oublions pas que Dortmund, c’est quand même la deuxième assistance d’Europe derrière le Barça. Tous les joueurs du monde rêvent de jouer un jour à Dortmund rien que pour l’ambiance", a expliqué Frédéric Waseige à notre micro.

Et de poursuivre : "Croyez-moi que les Allemands ne prennent pas un joueur qui n’est pas dans le rythme. Ils ont tout étudié de A à Z. Je ne pense pas que Dortmund s’est contenté de la Coupe du Monde pour faire son choix. A 29 ans, il a toujours les capacités de tenir le rythme de la Bundesliga. Et le championnat d’Allemagne vaut largement les autres grands championnats européens. A mon avis, l’Allemagne c’est mieux pour lui que l’Angleterre. C’est un choix surprenant mais très excitant pour tout le monde."

"Ce qui est magnifique dans la carrière de ce joueur, c’est qu’il réussit finalement toujours ses choix. Il y a un choix qui a été fait pour l’aspect sportif (Benfica), un autre a été fait en fonction en partie du sportif et du financier (je pense au Zenit Saint-Petersbourg), il y a eu un choix financier avec la Chine et maintenant, malgré cela, il y a un des plus grands clubs d’Europe qui vient le rechercher et qui va le payer comme un Roi. Ce ne sont donc que des choix gagnants à tous les niveaux pour lui. C’est la preuve qu’on ne va pas forcément s’enterrer en Chine. Cela peut aussi être un tremplin et une façon de se mettre à l’abri mais ce n’est pas pour cela qu’on ne revient pas. Il en est le plus bel exemple", complète notre consultant durant la dernière Coupe du Monde.

Axel Witsel se rapproche aussi de sa famille. Cela a peut-être également joué un rôle dans son choix. "Si c’était le FC Erfürt qui joue à deux heures de Liège, je ne pense pas qu’il y aurait été. C’est un tout. Bien sûr, cela le rapproche de Liège mais dans le même temps, il y a la grandeur du club de Dortmund et l’extase de jouer dans ce stade", a conclu Frédéric Waseige.

Après Adnan Januzaj et Michy Batshuayi, Axel Witsel est le troisième Diable rouge qui va évoluer sous les couleurs de ce célèbre club de la Rhür.