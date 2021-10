Feinte de frappe, slalom et pichenette : Bellingham passe en revue la défense de Bielefield (vidéo)

Feinte de frappe, slalom et pichenette : Bellingham passe en revue la défense de Bielefield -... Le Borussia Dortmund n’a pas tremblé malgré les absences samedi après-midi face à l’Arminia Bielefield. Le BVB s’est imposé facilement 1-3 grâce à des buts d’Emre Can (31e sur penalty), Matts Hummels (45e) et Jude Bellingham (72e). L’Anglais de 18 ans s’est particulièrement distingué en inscrivant le 3e but des siens. Après avoir récolté le ballon aux abords du rectangle, Bellingham a dupé son vis-à-vis d’une feinte de frappe sèche. Il s’est ensuite glissé dans le rectangle avec élégance pour mystifier deux autres adversaires avant de tromper le gardien d’une superbe pichenette. Un geste qui valait le détour. Seul belge sur la pelouse au coup d’envoi, Thorgan Hazard était dans le onze de base de Dortmund pour la deuxième fois de la saison. Axel Witsel est quant à lui monté en deuxième période (76e) tandis que Thomas Meunier, toujours convalescent, n’était pas de la partie. D’autres absents de renom étaient à signaler dans les rangs de Dortmund. Le buteur Erling Braut Haaland est blessé à la hanche et absent "pendant plusieurs semaines". Ruben Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna, Marcel Schmelzer et Youssoufa Moukoko manquaient également à l’appel. Grâce à ce succès, le 7e en 9 journées, le BVB (21 pts) reste calé dans le sillage du Bayern Münich (22 pts), vainqueur 4-0 contre Hoffenheim.