Erling Haaland fait peur à ses équipiers avec sa puissance à l'entraînement

Erling Haaland est un phénomène, tout le monde le sait. Convoité de toute part, l'attaquant norvégien devrait cependant rester à Dortmund à entendre le club allemand qui ne souhaite pas le voir quitter le navire. Il faudra donc casser sa tirelire si l'on veut s'attacher les services du buteur.

Ces questions, Haaland ne se les pose pas et préfère martyriser ces équipiers comme le prouve le compte Twitter de Dortmund. Le Norvégien s'entraînait au penalty et a lâché un missile au milieu du but. Il a ensuite été récupérer son ballon pour envoyer une mine sur la barre transversale avant de se retourner vers ses équipiers, visiblement décidé à les impressionner.

Auteur de 41 buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues avec Dortmund la saison dernière, il est certain que les défenses de Bundesliga vont encore trembler cette saison.