Enorme erreur du gardien "volant" Manuel Neuer, qui concède un but gag

Manuel Neuer, le gardien du Bayern Münich et de l'équipe nationale allemande, est connu pour son côté offensif et sa volonté de jouer et récupérer le ballon très haut sur l'échiquier. Ce vendredi soir, alors que les Bavarois accueillaient Paderborn pour le compte de la 23e journée de Liga, Neuer s'est néanmoins fait avoir comme un bleu.

Alors qu'il sortait à la rencontre de Dennis Srbeny sur un long ballon en profondeur, le dernier rempart local est passé à côté du cuir et a laissé filer l'attaquant allemand qui en a profité pour inscrire le but du 1-1. Quand on veut jouer au gardien "volant", il semble inévitable que, par moments, on se brûle les ailes...