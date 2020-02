Encore un partage pour Schalke et Benito Raman

Les choses ne vont pas bien depuis la reprise en championnat d’Allemagne de football pour Schalke, qui a fait match nul dimanche à Mayence (0-0). Titulaire chez les Königsblauen, Benito Raman est sorti à la 75e.

Sévèrement battu par le Bayern Munich lors de la reprise (0-5), Schalke a enchaîné un troisième partage mais reste 6e (36 points). Mayence est 15e avec 22 points, 5 de plus que Düsseldorf, le barragiste.

Aux Pays-Bas, Waalwijk ne devait rien attendre de son déplacement à l’Ajax lors de la 23e journée (3-0). Grâce à Dusan Tadic sur penalty (13e), Lassina Traore (52e) et Klas-Jan Huntelaar (90e), l’Ajax (53 points) a profité du faux pas de l’AZ à Twente (2-0) pour porter son avance sur le second à 6 unités. Waalwijk, avec Hannes Delcroix pendant 90 minutes, est dernier (12 points).

Dante Rigo a débuté le match avec le Sparta Rotterdam, qui s’est incliné 1-2 face à Groningue. Quand il est sorti (45e+7) suite à un choc avec son équipier Bart Vriendts, Joel Asoro (22e, 0-1) et Rafael Lundqvist (32e, 0-2) avaient déjà creusé l’écart pour les visiteurs. Mohamed Rayhi (49e, 1-2) a relancé le suspense sur penalty mais le score n’a plus changé. Le Sparta Rotterdam (27 points) est 11e et Groningue est 8 e avec 35 points tout comme Utrecht, 7e et barragiste pour le dernier ticket européen.

Utrecht a partagé l’enjeu à Willem II avec Mike Tresor Ndayishimiye (1-1). Jean-Christophe Bahebeck (4e, 1-0) a ouvert la marque pour le club de Tilburg et Paul Gladon a égalisé pour Utrecht (90e+1,1-1). Willem II (41 points) chute en 5e position.