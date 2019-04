En Bundesliga, un match est interrompu pour des jets...d'oeufs en chocolat

Si les jets de fumigènes arrêtent les rencontres de Pro League, les supporters allemands ont trouvé l'alternative moins dangereuse mais tout de même plus calorique. Dans le match nul (1-1) entre Wolfsburg (sans Koen Kasteels) et Francfort, la rencontre a du être interrompue dès les premières secondes de jeu pour des jets abusifs d'oeufs en chocolat. La scène est surprenante et peut faire sourire : l'arbitre, les joueurs et les stewards s'activent ensemble à "chasser" les oeufs de la pelouse pour poursuivre au plus vite la partie.

Une belle façon de fêter Pâques !