Doublé de Lewandowski, bourde de Neuer : victoire rocambolesque du Bayern contre Paderborn

En proie à de grosses difficultés en début de saison, le Bayern semble revivre depuis quelques semaines. Malgré des prestations en dents de scie, ils parviennent (comme toutes les grandes équipes) à souvent rafler les trois points. Preuve en est, avec cette victoire difficile, arrachée en toute fin de match contre la lanterne rouge Paderborn (3-2).

Les Bavarois avaient pourtant été mis sur orbite par un but de Serge Gnabry, magnifiquement trouvé par Corentin Tolisso. Mais une bourde de Neuer, a permis aux visiteurs d'égaliser juste avant l'entracte. Le Bayern a dû s'en remettre au talent de son serial-buteur maison, Robert Lewandowski auteur d'un doublé sur deux passes décisives de...Serge Gnabry, dans tous les bons coups ce soir. Au passage, on notera que c'est le 42e but du Polonais, toutes compétitions confondues. Ahurissant. Entre-temps, Sven Michel avait permis aux visiteurs d'égaliser et d'éventuellement croire à un point inespéré à l'Allianz Arena. Il n'en sera finalement rien, le Bayern reste leader, quatre points devant Leipzig et sept devant Dortmund. Du côté de Paderborn, la mission survie parmi l'élite est bel et bien enclenchée...