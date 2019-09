Dortmund trébuche (encore) contre Brême, Thorgan Hazard à l'assist

Décidément, ce début de saison du Borussia Dortmund n'a rien d'un long fleuve tranquille. Déjà accroché par Francfort la semaine dernière, le BVB n'est cette fois ci pas parvenu à prendre le dessus sur Brême. Rapidement menés par un but de Rashica, les locaux ont cru renverser la situation quand Gotze puis Reus ont inscrit deux buts avant la mi-temps. Malheureusement pour eux, Friedl, l'ailier du Werder a égalisé sur corner quelques minutes plus tard et donné au score son allure finale. A noter que sur le second but de Dortmund, le centre au cordeau est venu des pieds de Thorgan Hazard qui a distillé son deuxième assist de la saison. Insuffisant donc pour rafler les trois points. Au classement, les jaune et noir ne pointent qu'à une décevante 6e place, le Werder étant lui installé à la 10e place.