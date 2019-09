Dortmund trébuche à Francfort malgré un but de Witsel sur un assist d'Hazard

Dortmund a mené deux fois sur la pelouse de Francfort mais il a dû se contenter d'un partage (2-2). Le duo Axel Witsel-Thorgan Hazard a été performant mais cela n'a pas suffi.



Les deux Diables, buteur et passeur, ont été impliqués dans une ouverture du score 100% belge. Le N.28 du club allemand a ensuite délivré l'assist sur le 1-2. Le BVB a encaissé à chaque fois en fin de mi-temps. Andre Silva et Thomas Delaney (contre son camp) ont permis à Francfort de prendre un point.



Après une première frappe de Jadon Sancho, Thorgan Hazard a récupéré le ballon sur la gauche du rectangle. L’ex-joueur de Gladbach a levé la tête et a vu l’appel d’Axel Witsel dans l’axe et a adressé une passe au timing parfait. Le médian du BVB a calmement ouvert son pied pour ajuster Kevin Trapp (0-1, 11e).



L'attaquant portugais Andre Silva a égalisé juste avant la mi-temps (1-1, 44e). Mais Dortmund a encore pu s'appuyer sur la vista de son N.28. A l'affût sur un coup franc de Raphaël Guerreiro le joueur formé au Standard a trouvé Sancho au deuxième poteau et l'Anglais a expédié le ballon au fond (1-2, 66e).



Avec 10 unités, le BVB reste coincé à la troisième place derrière Leipzig (13 points) et le Bayern (11 points).