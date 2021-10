Le Borussia Dortmund accueillait le FC Cologne ce samedi après-midi lors de la 10e journée de Bundesliga, le championnat allemand. Toujours privés d’Erling Haaland, blessé, les Borussen ont semble-t-il trouvé son remplaçant idéal en la personne de Thorgan Hazard.

Déjà auteur d’un doublé décisif en 1/16e de finale de la Coupe d’Allemagne face à Ingolstadt ce mardi, Thorgan Hazard ne s’arrête plus de marquer. Face aux Geißböcke, le Belge est aligné en pointe de l’attaque. Les Diables Rouges Thomas Meunier et Axel Witsel sont également présents dans le onze de base.

Alors que le score est toujours de 0-0 à cinq minutes de la pause, la pépite anglaise Jude Bellingham centre parfaitement pour Thorgan qui dépose sa tête au fond du but de Timo Horn (1-0). C’est le deuxième but du Belge cette saison en Bundesliga, lui qui n’avait plus marqué depuis le premier match face à Frankfurt.

Les locaux font le break peu après l'heure de jeu grâce au coup de boule de Steffen Tigges, monté quelques minutes auparavant (2-0, 64').

Avec cette victoire, les joueurs de Marco Rose reviennent à une petite longueur du Bayern Munich avec 24 points sur 30 contre 25 pour les Bavarois.